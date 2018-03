Dazi di Trump, colpita anche l'Italia: l'export dal Sud vale 3 miliardi e mezzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Marzo 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 09:04

È un dossier che vale circa 3,5 miliardi di euro. A tanto ammontano tutte le esportazioni del Sud verso gli Stati Uniti. Un dieci per cento del totale, che già prima delle minacce di Trump, segnava un lieve ma pericoloso rallentamento. Perché come si legge nell’ultimo rapporto Check up Mezzogiorno di Sr-m Banca, «per quanto riguarda la destinazione geografica delle esportazioni meridionali, diminuisce la quota verso l’Ue non monetaria (da 13,7 per cento nel 2016 al 12,9 nel III trimestre 2017) e verso gli...