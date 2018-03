Dazi, la guerra agitata da Trump mette nel mirino la Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Marzo 2018, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 09:47

È tutta politica e non economica, la decisione di Trump di porre dazi al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio importato, in vigore già tra 10 giorni. Non riguarda affatto la Cina che non è neanche tra i 10 Paesi maggiori esportatori negli Usa di acciaio e alluminio, con una quota di 1,5 milioni di tonnellate su 75 milioni esportate nel mondo nel 2017. Il messaggio di guerra è rivolto a Giappone e Corea del Sud e all’Europa, visto che quest’ultima a cominciare dalla Germania esporta in Usa oltre 5 milioni di tonnellate di acciaio e alluminio sui 36 milioni di import americano, e c’è anche mezzo milione di tonnellate d’acciaio a alluminio prodotti in Italia. Che si tratti di una scelta eminentemente politica e non economica è comprovato anche dal fatto che i nuovi dazi di Trump sul mercato domestico Usa colpiscono molte più imprese e occupati di quanti non ne agevolino. Sono al massimo 100 mila i lavoratori interessati dalla possibilità che le mancate importazioni di acciaio e alluminio vengano sostitute da capacità inutilizzata dei produttori Usa, mentre sono milioni i dipendenti di settori come auto, edilizia, ed energia, i grandi consumatori di acciaio e alluminio negli States che non a caso si sono subito mobilitati sulla Presidenza e sul Congresso per tentare di far ragionare la politica americana.