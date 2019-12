Dazi, Trump: «Il 15 gennaio firmo l'accordo con la Cina. A Pechino colloqui sulla fase due»

«Firmerò la fase uno del nostro grande e completo accordo commerciale con la Cina il 15 gennaio. La cerimonia avrà luogo alla Casa Bianca. Saranno presenti rappresentanti di alto livello della Cina. In seguito andrò a Pechino, dove inizieranno i colloqui sulla fase due». È quanto scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi ai dazi tra gli Usa e la Cina.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019