Martedì 16 Aprile 2019, 09:33

«La Città di Napoli si stringe con un abbraccio a Parigi e al suo popolo per il tragico incendio di Notre-Dame. Solidarietà al Presidente Macron, amico di Napoli, alla sindaca di Parigi e al console francese a Napoli. Napoli piange per la cultura che brucia». Con queste parole, affidate a un tweet, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, esprime la vicinanza sua e della città al popolo francese per l'incendio divampato nella Cattedrale di Notre-Dame.