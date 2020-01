​​Delta Airlines, multa di 50.000 dollari per aver espulso tre passeggeri musulmani dai suoi voli

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha sanzionato la compagnia aerea Delta Airlines con una multa di 50.000 dollari e l'ordine di fornire formazione ai propri dipendenti in materia di sensibilità culturale, a seguito di due incidenti legati alla presunta discriminazione nei confronti di tre passeggeri musulmani.



Secondo quanto scrive Actualidad, il primo caso risale al 2016, quando una coppia musulmana che viaggiava su un volo che collegava Francia e Stati Uniti è stata espulsa dall'aereo. La misura è stata presa in seguito alle lamentele di una passeggera, che raccontò all'assistente di volo che la presenza della coppia la rendeva nervosa; mentre, dal canto suo, l'assistente assicurò di aver visto l'uomo scrivere Allah più volte nei messaggi di testo sul suo telefono.

Il personale di sicurezza ha intervistato la coppia che ha riferito che sono cittadini statunitensi che tornavano a casa e che non rappresentavano alcuna minaccia. Tuttavia, il capitano di volo in quell'occasione si rifiutò di salire sull'aereo.

Le autorità hanno conclusero che la coppia avrebbe potuto viaggiare se non fosse stato per la loro religione.



Il secondo caso si è verificato pochi giorni dopo su un volo Amsterdam - New York, quando l'equipaggio e i clienti della compagnia aerea si sono lamentati di un passeggero musulmano, che hanno visto mantenere un contatto visivo con una persona di etnia simile che gli avrebbe dato un piccolo pacchetto. Così, l'uomo è stato allontanato dall'aereo. Successivamente, il passeggero è stato in grado di imbarcarsi su un altro volo senza alcuna valutazione, il che, secondo il Dipartimento dei trasporti, ha dimostrato che l'espulsione dal primo volo era solo un atto discriminatorio.



Delta ha fatto sapere di non essere d'accordo la decisione del Dipartimento dei trasporti, tuttavia, ma ha ammesso che sarebbe stato possibile gestire gli episodi in questione in modo diverso. © RIPRODUZIONE RISERVATA