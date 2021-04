Chi l'ha visto, Piera Maggio: «Non ho perso la speranza, vogliamo la verità». E su Olesya attacca il programma russo

La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, si è collegata con la trasmissione Chi l’ha visto nella puntata in onda questa sera. Una presenza attesa, a una settimana dal caso di Olesya Rostova, la giovane russa che aveva raccontato ad un programma tv di essere stata rapita da piccola, e di cui si era pensato potesse essere proprio Denise, per via di una forte somiglianza con la stessa mamma della bambina scomparsa nel 2004. «Noi non molliamo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati