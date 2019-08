​Denunciata Disney World per la presenza di insetti in alcune pietanze

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:58

Una famiglia americana ha denunciato la rete alberghiera Walt Disney Parks and Resorts per aver mangiato insetti presenti in un piatto di lattuga, servito in uno dei ristoranti dei loro hotel in Florida, secondo quanto riferito dal New York Post. I querelanti affermano di essersi ammalati e di essersi dovuti recare al pronto soccorso più volte per un'intossicazione alimentare.Secondo il racconto, la famiglia Walker ha visitato il Polynesian Village Resort della Disney a Orlando lo scorso dicembre, e nell'occasione ha mangiato un'insalata che conteneva degli insetti. Dopo il pasto, quattro membri della famiglia si sono sentiti male e si sono dovuti recare al pronto soccorso nella Contea di Orange più volte, come affermato nella causa.Brittany Walker Figueroa racconta «Dopo aver mangiato diversi bocconi di lattuga ho sentito qualcosa che mi striscia in bocca e ho tirato fuori qualcosa che sembrava essere un piccolo insetto che aveva le gambe e ancora si muoveva». La famiglia chiede un risarcimento danni di 15.000 dollari, una cifra pari a quasi 13.500 euro.Un portavoce della Disney World, nel frattempo, ha dichiarato al New York Post che «godere di pasti di alta qualità in ambienti puliti e sicuri è uno degli obiettivi più importante nelle vacanze proposte dalla Walt Disney World Resort». «Non crediamo che le malattie dichiarate siano state il risultato delle esperienze gastronomiche degli ospiti nei nostri resort e ci difenderemo da queste accuse in tribunale», ha chiosato il portavoce.