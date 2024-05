Depressione incurabile, Zoraya muore a 29 anni: l'eutanasia nel salotto di casa, con i gatti e il fidanzato

Una donna olandese fisicamente sana, Zoraya ter Beek, è morta per eutanasia poco dopo aver compiuto 29 anni, poiché non voleva più convivere con la depressione e l'ansia. Zoraya, che soffriva anche di traumi e disturbo borderline di personalità, ha deciso di voler morire dopo aver combattuto problemi di salute mentale per oltre un decennio, sostenendo che nessun trattamento l'aveva aiutata.

L'eutanasia

Zoraya ter Beek è morta alle 13:25 ora locale del 22 maggio, 20 giorni dopo il suo compleanno, con l'aiuto dell'Euthanasia Expertise Center.

La notizia è stata condivisa in un post sul suo blog da un amico e anche sull'account X della giovane donna ora si legge «Zoraya - Stato: defunta». Un'immagine mostra la data di nascita di ter Beek, il 2 maggio 1995, e la data della sua morte. Nella foto è riportata anche la data del 2 maggio 2024 ma barrata, suggerendo che inizialmente avesse pianificato di morire il giorno del suo 29esimo compleanno. Solitamente, alle persone che muoiono per eutanasia viene somministrata una soluzione di barbiturici che ferma il cuore, anche se il metodo specifico utilizzato per la 29enne non è stato reso noto.

La scelta della morte assistita

Secondo un necrologio pubblicato dal quotidiano olandese Algemeen Dagblad, Zoraya ter Beek è morta di «una morte dignitosa, che desiderava da anni a causa di insopportabili sofferenze psicologiche». Al suo fianco nel salotto di casa, al momento della morte, c'erano il suo ragazzo e i suoi gatti, così come aveva espresso nelle sue volontà, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli. La giovane donna aveva reso pubblico il suo desiderio di morire mediante eutanasia già dallo scorso ottobre. Nonostante avesse una vita apparentemente soddisfacente con una casa, due gatti e un partner amorevole, per lei «questo 'tutto' non bastava per vivere».

Le critiche

Zoraya ter Beek era diventata un'ambasciatrice per coloro che soffrono di malattie mentali incurabili e desiderano porre fine alle loro vite in modo dignitoso. Il suo caso ha attirato l'attenzione globale e acceso il dibattito sulla morte assistita, con sostenitori e oppositori che si confrontano su questo delicato tema. La donna aveva affrontato molte critiche per la sua scelta, dichiarando al Guardian che è «offensivo» pensare che chi è malato di mente non possa pensare lucidamente. Ha difeso la legge olandese sull'eutanasia, vigente da oltre 20 anni, sostenendo che ci sono regole molto rigide e sicure.