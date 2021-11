Gran Bretagna, deputati ubriachi sul volo per Gibilterra. «Minano il rispetto per il Parlamento»

Scandalo in Gran Bretagna, dove due parlamentari scozzesi e una inglese si sarebbero ubriacati sul volo diretto a Gibilterra per celebrare con le truppe di stanza lì il Giorno della Memoria (Remembrance Day), in cui si ricorda la fine del primo conflitto mondiale. Il segretario alla Difesa, Ben Wallace, ha accusato Drew Hendry e David Linden del Partito nazionale scozzese (Snp) e la laburista Charlotte Nichols di «minare il rispetto per il Parlamento» e di aver messo il personale militare «in una posizione difficile». Un testimone ha detto alla Bbc che i tre, che facevano parte di un gruppo di 15 parlamentari diretto a Gibilterra, avevano già bevuto nella lounge dell'aeroporto prima della partenza e poi avevano bevuto in modo esagerato durante il volo al punto da essere ubriachi al momento dell'atterraggio. La tv britannica ha aggiunto che altri parlamentari hanno bevuto durante il volo.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Terza dose, la Gran Bretagna anticipa a 5 mesi (solo) la prenotazione... GRAN BRETAGNA Gb, omicidio deputato Amess: attentato di matrice terroristica,... GRAN BRETAGNA Aurola boreale in Scozia, questa settimana il rarissimo fenomeno...

Parlamentari ubriachi in aereo: scandalo in Gran Bretagna

Hendry e Linden, che sono ancora a Gibilterra, sarebbero diventati aggressivi quando le autorità gli hanno fatto domande sui loro documenti Covid, si legge sull'articolo della Bbc, nel quale è precisato che Nichols è invece tornata nel Regno Unito dopo quello che è stato descritto come un «episodio di salute mentale». Secondo l'emittente, la deputata di Warrington North avrebbe un disturbo da stress post-traumatico e starebbe assumendo farmaci. I due deputati scozzesi hanno negato di essersi ubriacati durante il volo e si sono detti «onorati di essere invitati» al viaggio. Linden si è difeso parlando di «incredibile delusione» per la «bizzarra campagna diffamatoria dei Tory» e Hendry, deputato di Inverness, Nairn, Badenoch e Strathspey, ha accusato i conservatori di fare «affermazioni false».