Deputato indiano chiede il divorzio alla moglie in conferenza stampa: «Ha cambiato partito»

BJP MP Saumitra Khan said his marriage had ended after his wife Sujata Mondal joined the TMC on Monday. https://t.co/u8bcbOG4h8 — Twitter Moments India (@MomentsIndia) December 21, 2020

Il deputato indiana Saumitra Khan, membro del Partito popolare indiano (BJP) guidato dal primo ministro Narendra Modi, ha dichiarato pubblicamente il divorzio dalla moglie Sujata Mondal Khan per la sua decisione di aderire al partito rivale del Congresso Trinamool (TMC).

Sujata ha annunciato la sua decisione di unirsi ai ranghi del TMC durante una conferenza stampa a Calcutta, in cui ha affermato che il BJP non gli ha mai dato il dovuto merito per il suo lavoro e ha accusato i suoi leader di corruzione, secondo quanto riferito da NDTV. Poco dopo è stata indetta frettolosamente un'altra conferenza stampa, definita dai media locali come drammatica, in cui Khan, suo marito, ha annunciato tra le lacrime di aver deciso di interrompere la sua relazione durata 10 anni con Sujata, che ha accusato di tradimento.

Il conflitto tra i coniugi è scoppiato durante i preparativi per le elezioni nello stato del Bengala occidentale, dove la principale lotta di potere è tra il Bjp e il TMC.

