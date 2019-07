Gli agenti si addormentano e il detenuto ammanettato fugge dell'auto della polizia

Giovedì 18 Luglio 2019, 15:24

In Argentina, un detenuto ammanettato è fuggito da un veicolo di pattuglia approfittando del fatto che gli agenti di polizia si sono addormentati. Il giovane era in viaggio per essere trasferito in un'altra prigione.Franco Antonio Alderete, 18 anni, è stato arrestato lo scorso fine settimana nella provincia di Buenos Aires con l'accusa di rapina aggravata dall'uso di un'arma da fuoco e possesso illegale di armi. Alderete era detenuto in una stazione di polizia nella città di Ramos Mejía e doveva essere trasferito in una prigione di un'altra municipalità.Tuttavia, dalle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza si può notare il momento in cui lentamente si apre una delle portiere posteriori dell'auto da dove Alderete esce con le manette e fugge.Una portavoce degli investigatori ha spiegato che i due agenti che si trovavano nel veicolo della polizia si erano addormentati. Tuttavia, ha messo in discussione come Alderete sia riuscito ad aprire la porta, dal momento che quando una macchina di pattuglia è chiusa, le portiere posteriori non possono essere aperte dall'interno. Mentre le indagini continuano, i due poliziotti sono stati temporaneamente rimossi dalle loro funzioni.