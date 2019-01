Diabete, malato muore a 26 anni: «Non poteva permettersi di comprare l'insulina»

La conduttrice antivaccini muore a 26 anni di influenza suina e meningite

Sabato 5 Gennaio 2019, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Questo è stato il destino di un ragazzo dicon il diabete , che ha perso la vita perchéSi chiamava, il ragazzo americano malato didi tipo 1 e che è, vitali per la sua sopravvivenza. Negli Stati Uniti infatti, la polizza sanitaria dei genitori copre i figli fino al 26° anno di età, da quel momento in poi il giovane avrebbe dovuto provvedere personalmente all'acquisto di medicinali o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie. Ma per chi è povero spesso è un miraggio riuscire a curarsi in America.E così, il cui costo negli ultimi anni si è drasticamente impegnato, triplicando fra il 2002 e il 2013. E dal 2012 al 2016 il prezzo ha subito un rincaro che può varriare dal 99 al 120 per cento: oggi. E Alec questo non poteva permetterselo.A raccontare la vicenda all'emittente americana CBS è stata la madre di Alec, Nicole Smith-Holt: «Mio figlio è morto perché non riusciva a permettersi la sua insulina», afferma la donna, che poi ricorda che prima della morte, il ragazzo è caduto in coma diabetico. E purtroppo la morte di Alec Smith-Holt non è l'unica: negli Stati Uniti sono moltissimi i malati che sono costretti a rinunciare alle loro medicine a causa degli altissimi costi che alcuni di questi hanno raggiunto. Per questo alcuni americani, compreso lo stato del Minnesota, hanno deciso di fare causa a tre delle più grandi aziende farmaceutiche produttrici di insulina. E il Senatore Bernie Sanders del Vermont ha chiesto una indagine federale.