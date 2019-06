Ha il diabete, ma i medici le diagnosticano un'infezione: 15enne muore poche ore dopo

diabetica

Rosie Umney died just hours after her GP misdiagnosed her with an ear infectionhttps://t.co/wuhOgrDAuB — IsleofThanetGazette (@ThanetGazette) 12 giugno 2019

Giovedì 13 Giugno 2019, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 18:59

Ragazzamuore dopo poche ore da una diagnosi sbagliata. Rosie Umney, 15enne affetta dadi tipo 1, si è sentita male mentre era in classe presso la Herne Bay High School, nel Kent. La scuola ha avvertito la famiglia e portato la ragazza nell'infermeria dopo che aveva iniziato a vomitare ed era in iperventilazione. La dottoressa ha però diagnosticato una banale infezione all' orecchio , ma dopo sole 10 ore è morta a causa di una chetoacidosi. In realtà la ragazza si stava sentendo molto male, stava andando in coma, ma la dottoressa non ha saputo riconoscere una serie di sintomi gravi e non ha consigliato alla famiglia di andare in ospedale, dove invece sarebbe stata curata nel modo adeguato salvandosi la vita.​Dopo la terribile morte è stata avviata un'indagine per capire di chi possa essere la responsabilità, come riporta anche il Daily Mail. Dopo essere stata visitata la ragazza è tornata a casa con il nonno, visto che i genitori erano entrambi a lavoro. Rosie sembrava stare meglio, ma dopo qualche ora è peggiorata così la madre l'ha portata in ospedale, il livello di glucosio nel sangue continuava ad essere normale, così nessuno della famiglia ha pensato che potesse star male a causa del diabete. Purtroppo però la 15enne non ce l'ha fatta a sopravvivere e ora si cerca di capire chi possa essere il responsabile del suo decesso.