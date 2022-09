Pietre preziose da Guinness: scoperto in Angola un diamante bianco da 131 carati

La compagnia nazionale di diamanti dell'Angola, Endiama, ha annunciato la scoperta di un diamante bianco da 131 carati nella miniera di Lulo, nella provincia di Lunda Norte, considerato il 29° di oltre 100 carati estratti in quella miniera.

Secondo Endiama, il suddetto diamante di tipo 2-A, trovato nel blocco 19 di Lulo il 13 settembre 2022, è il quarto degli oltre 100 carati recuperati in quella miniera quest'anno. Il ministro delle risorse minerarie, del petrolio e del gas, Diamantino Pedro Azevedo, citato nella dichiarazione della compagnia statale di diamanti, come riporta JN, ritiene che la nuova scoperta sia una prova dell'enorme potenziale diamantifero del Paese. «Sono convinto che con scoperte di questo tipo saremo, nel prossimo futuro, tra i maggiori produttori di diamanti al mondo. Le aziende potranno sempre contare su un pieno supporto istituzionale per garantire il buon andamento delle loro operazioni», ha riferito. Questo è il secondo grande diamante estratto nella miniera di Lulo questo mese, dopo la prima scoperta di un diamante da 160 carati il ​​2 settembre scorso.