Ragazzo dichiarato morto dopo un incidente, riprende a respirare e a muoversi in ospedale

Un ragazzo inglese dato per morto, ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da un furgone, ha ripreso a respirare autonomamente poche ore prima che i medici staccassero le macchine che lo tenevano in vita. Per Lewis Roberts, 18 anni, sembrava perduta ogni speranza, dopo il drammatico incidente avvenuto nella regione di Stoke-on-Trente, in Staffordshire. I medici avevano convocato la famiglia, per dire che non c’era più nulla che loro potessero fare, e che potevano dare l’estremo saluto al loro congiunto. I genitori hanno a questo punto deciso di donare i suoi organi, per salvare, almeno, qualche altra vita.

Sembra che sia stata proprio questa decisione a salvere il giovane Lewis: i medici hanno aspettato a spegnere le macchine di supporto alla respirazione, per conservare gli organi più a lungo. E proprio quando la sua situazione sembrava disperata, è successo qualcosa di “miracoloso”.

Il 13 marzo scorso, Lewis aveva subito ferite gravissime alla testa, nella cittadina di Leek, ed era stato trasportato immediatamente in ospedale, dove era stato sottoposto a un intervento. Quattro giorni dopo, racconta la famiglia, la notizia della sopraggiunta morte cerebrale.

La decisione di donare gli organi ha però dato a Lewis un tempo aggiuntivo, e questo è risultato decisivo. Il ragazzo dapprima ha ripreso a respirare autonomamente. Poi ha cominciato a reagire ad alcuni test, ha mosso la testa, gli occhi, la bocca. E ogni giorno che passa, si segnala un nuovo miglioramento delle sue condizioni. La strada per il ritorno alla normalità è ancora lunga, ma una famiglia ha ripreso a sperare.