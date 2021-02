Diciannovenne si spaccia per medico e cura i malati di Covid: un giovane paziente muore

Alcuni giorni fa, è stata presentata alla Procura della Repubblica della città argentina di Río Cuarto una denuncia per negligenza nei confronti del diciannovenne Ignacio Nicolás Martín, che si era presentato come medico, utilizzando l'iscrizione professionale all'albo di una dottoressa ignara dell'inganno al fine di essere assunto presso il Centro operativo di emergenza (COE), l'ente responsabile della strategia sanitaria contro il Covid-19 nella provincia di Córdoba.

La denuncia è stata presentata dopo la morte di un giovane di 29 anni affetto dal Coronavirus che il falso medico aveva curato a domicilio. Questa denuncia si unisce a altre due precedenti denunce che erano state effettuate a dicembre, formulate dal Consiglio dei Medici e dal Ministero della Salute, per illegali pratica della medicina e falsificazione di strumenti pubblici. Il giovane, la cui falsa documentazione dichiarava che aveva 24 anni, è stato arrestato a casa dei suoi genitori e al momento si trova presso l'Unità Penitenziaria n. 6 di Río Cuarto.

L'avvocato di famiglia del deceduto che ha presentato denuncia per negligenza non ha dubbi che siano state le cure inappropriate del giovane a procurare la porte del suo assistito. «Nessuno poteva credere a quello che stava succedendo, si è iscritto come volontario e poi è arrivato con la tessera da medico, con un timbro e tutto il resto», ha spiegato al quotidiano La Voz a fine gennaio il dottor Diego Almada, del CdE.

Da parte sua, il coordinatore del centro sanitario, Juan Ledesma, ha spiegato che il giovane impostore, mentre faceva parte del corpo dei volontari, «faceva tamponi, caricamento dati, monitoraggio dei pazienti da un punto di vista amministrativo», e che per per le sue buone prestazioni in questi compiti «gli è stato offerto un contratto di lavoro».

È stato durante l'elaborazione amministrativa del contratto, che è stato scoperto l'inganno portato avanti dal giovane, che fino ad allora secondo il quotidiano locale El Puntal avrebbe avuto la facoltà di prescrivere farmaci.

Questo e altri media argentini sottolineano che le denunce degli organismi ufficiali sono state condotte senza dare conto all'opinione pubblica, motivo per cui lo scandalo ha impiegato settimane prima di essere raccontato.

Da parte sua, la dottoressa proprietaria della targa usurpata dal giovane falsario, che inizialmente aveva scoperto l'accaduto attraverso i media, ha già fatto le procedure necessarie per evitare di essere lesa dalle azioni del detenuto.

L'indagine della polizia ha prodotto alcuni antecedenti nella storia di Ignacio Nicolás Martín, che già nel 2019 si era spacciato per ispettore del comune di Córdoba, secondo La Nación. Lo stesso giornale racconta che al momento dell'arresto, la polizia ha trovato una borsa medica, una borsa COE, camici e una pianta di marijuana a casa del giovane.

