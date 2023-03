Neonato morto in un sacchetto, ​indagata la madre 18enne

La Polizia Giudiziaria sta indagando sulla morte di un neonato dopo che la madre è stata ricoverata all'ospedale di Vila Franca de Xira, Portogallo, con i segni del travaglio ma senza il neonato.

Secondo il giornale CM, la ragazza di 18 anni è stata ricoverata in ospedale a causa di forti emorragie, dopo essere stata trovata dalla madre a casa sanguinante. La giovane ha affermato che si trattava delle mestruazioni. Ma il medico che l'ha assistita ha sospettato che qualcosa non andasse e ha chiamato gli agenti della polizia in servizio presso il nosocomio. Tutto indicava che la ragazza era incinta ed era entrata in travaglio o aveva subito un aborto, ma all'appello mancava il neonato.

Gli agenti della polizia si sono poi recati a casa della giovane madre, dove hanno trovato il feto senza vita in un sacchetto di plastica. La ragazza ha raccontato di aver sentito la testa del bambino uscire e cadere nella vasca da bagno quando ha fatto il bagno. Ha riferito, inoltre, che ha cercato di eseguire manovre di rianimazione sul piccolo, ma invano. Poi ha messo il corpicino in un sacco e l'ha lasciato nella stanza, finendo per svenire subito dopo. È stata la madre della ragazza che, arrivata a casa, l'ha trovata sanguinante e l'ha portata in ospedale.

Quando sono stati chiamati i soccorsi per il bambino, ormai non c'era niente da fare. Il corpo è stato portato in ospedale per l'autopsia, che determinerà se il neonato è nato morto o se la giovane ha commesso il reato di infanticidio.