Dinosauri, arriva un'area dedicata nel parco divertimenti London Resort

Il parco divertimenti London Resort a Londra ha condiviso le prime immagini dell'area tematica che farà impazzire gli amanti dei dinosauri. Nel mega parco giochi, la cui apertura è prevista nell'estate 2024, ospiterà sicuramente delle montagne russe speciali che simuleranno quella che gli scienziati ritengono fosse la traiettoria del volo di un Quetzalcoatlus, che rimaneva vicino al suolo ma riusciva a sfrecciare fra le cime degli alberi, sfiorando l'acqua e persino viaggiando attraverso alcuni canyon rocciosi. L'attrazione è destinata a essere una delle montagne russe più veloci d'Europa.

La giostra farà parte della nuova zona del parco divertimenti che sarà dedicata alla paleontologia. Tra attrazioni ci saranno arrampicate, scavi per paleontologi in erba, un simulatore 4D, un'esperienza culinaria e un'altra montagna russa. Saranno aperti anche due ristoranti a tema: uno per famiglie che celebrerà l'eredità della paleontologa Mary Anning mentre il secondo sarà un'esperienza ambientata in una scogliera sottomarina.

PY Gerbeau, CEO del London Resort Company Holdings, ha detto: «Il design della nuova area si basa su una riserva naturale preistorica attuale e moderna» poi ha continuato: «Ci sarà l'opportunità di avvicinarsi ad alcune delle creature più incredibili che abbiano mai camminato sulla terra».

The @LondonResort have just revealed 'Base Camp', a dinosaur themed area within the proposed park. The land will feature 2 roller coasters, including a triple launch coaster set to be one of the fastest rides in Europe! https://t.co/zyF87Bmk9g pic.twitter.com/mCM6VO69dP — dispatch (@CBdispatch) April 20, 2021

Gerbeau ha parlarto anche dell'importanza della sostenibilità: «Abbiamo richiesto ulteriore tempo per prepararci all'indagine formale alla fine dell'estate. È fondamentale per noi essere leader nella sostenibilità. Ci siamo già impegnati a spendere circa 150 milioni di sterline per bonifiche, miglioramento dell'habitat e fornitura di circa 8 miglia di sentieri e diritti di passaggio pubblici».