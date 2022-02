Dipendente Bbc violentata durante la registrazione di un programma culinario

Una dipendente della televisiva britannica BBC è stata violentata durante la registrazione di un programma culinario, secondo quanto ha riportato il tabloid The Sun, citando una fonte informata sulla questione.

Gli eventi risalgono allo scorso settembre, quando era in corso la registrazione di un episodio del programma Hungry For It nel centro di Londra.

«L'aggressore sarebbe entrato nella stanza nella quale si trovava la donna e dopo aver bussato alla porta è entrato e l'ha violentata. Nessuno di noi ha mai pensato che sarebbe successo qualcosa del genere quando abbiamo firmato i nostri contratti per lavorare a questo show», ha spiegato la fonte.

Dalla City of London District Police fanno notare che un'altra unità di polizia li ha contattati nove giorni dopo l'aggressione. Riferiscono inoltre che nessuno è stato ancora arrestato in relazione per lo stupro, mentre la vittima riceve aiuto da agenti appositamente formati.

Da parte sua, un portavoce della BBC ha sottolineato che l'azienda garantisce assistenza a tutti i suoi dipendenti e collaboratori vittima di qualsiasi tipo di crimine.