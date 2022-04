Diplomatici russi, da Walter Biot alla lista degli 87 nomi: chi sono gli agenti segreti nelle ambasciate

«Persone non gradite»: l'Italia decide di espellere trenta diplomatici russi in servizio presso l'Ambasciata di Roma, perché rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. La decisione è stata notificata ieri mattina dal segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, all'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergej Razov. E a riferirlo è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la sua missione a Berlino....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati