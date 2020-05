Coronavirus, diretta: 4 milioni di contagi nel mondo. Usa, 77mila morti

I casi di coronavirus nel mondo hanno raggiunto quota 4 milioni. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano infatti di 3.939.119 contagi a livello globale. Nel mondo le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus sono 274.917.​

Sono almeno 1.283.929 i casi di Covid-19 negli Stati Uniti, il Paese più colpito dalla pandemia. Lo confermano gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che parlano di 77.180 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Stando al bilancio della Jhu, riportato stamani anche dalla Cnn, venerdì negli Stati Uniti si sono registrati almeno 26.906 nuovi casi di Covid-19 e altre 1.518 persone sono morte per complicanze legate all'infezione. Sono 1.635 le vittime del coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore.

Il bilancio totale della pandemia supera così i 77 mila morti, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Usa registrano al momento oltre 1,28 milioni di casi ufficialmente diagnosticati (+29.079 rispetto alle ultime 24 ore).

Regno Unito, obbligo di quarantena all'arrivo. Il Regno Unito introdurrà l'obbligo di quarantena per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti del Paese a partire dalla fine di questo mese: è quanto ha appreso la Bbc da fonti del governo e del settore dei trasporti aerei. La quarantena, scrive l'emittente, durerà 14 giorni e verrà applicata alle persone provenienti da tutti i Paesi del mondo eccetto l'Irlanda. Secondo Airlines UK, l'associazione che raggruppa la compagnie aeree britanniche, questa misura dovrebbe essere accompagnata da un «exit plan credibile» e quindi la sua applicazione dovrebbe essere soggetta ad una valutazione settimanale. Non è chiaro ancora, sottolinea la Bbc, per quanto tempo resterà in vigore l'obbligo di quarantena e se i non residenti potranno trascorrere i 14 giorni di isolamento in abitazioni private prese in affitto. Il governo dovrebbe fornire oggi i dettagli del piano ai rappresentanti delle compagnie aeree e degli aeroporti.

Brasile, salgono i decessi. Sono 751 i morti di Covid-19 registrati oggi in Brasile, la cifra più alta dall'inizio della pandemia. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime è 9.897. I nuovi contagi sono 10.222, per un totale di 145.328.

