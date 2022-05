Draghi da Biden alla Casa Bianca diretta: «Putin pensava di dividerci ma ha fallito, vogliamo la fine di questa macelleria»

Dal rischio di una crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina alla corsa italiana all'indipendenza dal gas russo nella quale anche gli Stati Uniti, nel medio periodo, potranno giocare un ruolo fondamentale. Sono alcuni dei temi al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente Usa Joe Biden, che sono riuniti in questi minuti nello studio Ovale alla Casa Bianca. «Putin pensava di dividerci ma ha fallito», le prime parole del premier italiano secondo il quale «la guerra in Ucraina porterà dei cambiamenti massicci in Europa».

«Siamo uniti nel condannare l'invasione dell'Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell'aiutare l'Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky», ha sottolineato Draghi durante il colloquio aggiungendo che «le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina le ha ulteriormente rafforzato l'unione».

«In Italia e in Europa le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le persone pensano che cosa possiamo fare per portare la pace», dice ancora il premier.

Il contributo che gli Stati Uniti riusciranno a fornire all'Italia, osservano fonti diplomatiche, sarà fondamentale nel medio lungo/periodo nella politica di diversificazione energetica che Roma sta perseguendo. Gli States ad oggi forniscono all'Italia il 10% delle importazioni di Gnl, un volume che il governo intende aumentare. Uno dei temi è quello delle capacità di rigassificazione, che l'Italia conta di aumentare con l'installazione di due rigassificatori galleggianti, uno da attivare già a inizio 2023 e l'altro entro la fine del prossimo anno, come ha garantito il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

This afternoon, I’m hosting a bilateral meeting with Prime Minister Mario Draghi of Italy at the White House. I look forward to reaffirming the friendship and strong partnership between our two nations and discussing our ongoing support for Ukraine.

— President Biden (@POTUS) May 10, 2022