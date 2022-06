Diretta guerra tra Ucraina e Russia, diverse esplosioni hanno colpito la capitale Kiev

La guerra tra Ucraina e Russia oggi è arrivata al giorno 102. Le forze ucraine hanno condotto con successo contrattacchi locali a Severodonetsk (anche se la maggior parte risulta presa): i progressi russi negli assalti diretti alla città e nelle operazioni più ampie di accerchiamento rimangono lenti. Le difese ucraine nell'Ucraina orientale rimangono quindi efficaci. Le forze russe hanno lanciato una serie di operazioni offensive senza successo a sud-ovest di Izyum e nell'area di Lyman, nel Donbass. E hanno continuato a difendere le posizioni precedentemente occupate intorno alla città di Kharkiv. Nessun assalto, per il momento, agli insediamenti nelle Oblast di Kherson e Zaporizhia, ma hanno continuato a sparare contro le posizioni ucraine in tutta l'Ucraina meridionale. Il Cremlino si trova ad affrontare una crescente attività partigiana nell'Ucraina meridionale, nonostante gli sforzi russi per limitare gli spostamenti e l'accesso alle telecomunicazioni. I funzionari ucraini stanno proseguendo i negoziati per uno scambio di prigionieri dei difensori di Mariupol catturati.

7.00 - Diverse esplosioni hanno colpito la capitale ucraina Kiev all'alba di oggi: lo riferisce il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. «Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo», ha detto.

