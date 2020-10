Francia, diretta Macron: «Coprifuoco a Parigi e in altre 8 città da sabato per 4 settimane»

Macron dichiara il coprifuoco. «Il virus sta tornando, non abbiamo perso il controllo ma in Francia la situazione è molto preoccupante» per il Covid. Lo afferma il presidente francese Emmanuel Macron in diretta tv annuncianto il «coprifuoco da sabato per 4 settimane», dalle 21 alle 6 nelle zone di allerta massima a causa della pandemia di coronavirus. Il coprifuoco, ha annunciato Macron, è dichiarato anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento è dichiarato per 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà necessario dopo una verifica al termine del periodo previsto di un mese.

Sono stati 22.591 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Santé Publique. I decessi sono stati 104, e il totale ha superato quota 33.000, arrivando stasera a 33.037. «Non abbiamo deciso di ridurre gli spostamenti tra le regioni», ha detto il presidente Macron, sottolineando che «non ci saranno riduzioni dei trasporti e non si impedirà di partire per le vacanze, ma si tratta di rispettare le regole nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».

Intanto un decreto che instaura nuovamente lo stato d'emergenza sanitario in Francia è stato adottato questa mattina dal Consiglio dei ministri, secondo quanto appreso da Bfm Tv. Lo stato d'emergenza - scaduto lo scorso 9 luglio in Francia e non prorogato - dovrebbe tornare nuovamente in vigore da venerdì a mezzanotte. Consentirà, in particolare, al governo di adottare provvedimenti urgenti che implicano la limitazione dei movimenti o delle libertà dei cittadini per motivi straordinari e temporanei.

