Giorgia Meloni a Zelensky e Scholz: «Passi avanti importanti sull'energia, impegno contro l'aggressione russa»

Governo, le notizie di politica di oggi 28 ottobre 2022 in diretta -

Si delinea l'agenda degli appuntamenti internazionali della premier Giorgia Meloni . Giovedì 3 novembre sarà a Bruxelles per un incontro con i vertici delle Istituzioni europee. Lunedì 7 e martedì 8 novembre il vertice dei Capi di Stato e di Governo COP27 a Sharm El-Sheikh, poi martedì 15 e mercoledì 16 novembre il vertice G20 a Bali.

Ieri l a Banca centrale europea ha deciso l'aumento dei tassi d'interesse di 0,75 punti . Il tasso principale sale al 2%, il tasso sui depositi all'1,5% e il tasso sui prestiti marginali al 2,25%. La Bce prevede ulteriori aumenti dei tassi, ma non cita provvedimenti di inversione del quantitative easing.

Il neonato governo è tornato a ribadire la guerra all'immigrazione illegale . Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi vuole boccare gli sbarchi attraverso le Ong. In questo momento ci sono due navi, una tedesca e una norvegese, con a bordo 382 migranti in tutto salvati in acque internazionali, che aspettano di attraccare. Piantedosi ha detto in un'intervista al Corriere che prima dello sbarco ci sia una presa in carico europeo.

Migranti, direttiva Piantedosi: due navi Ong non in linea con norme. Ecco perché si rischiano lo stop

Sanità, si cambia. Il governo vuole archiviare le multe di 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022 non risultano in regola con gli obblighi vaccinali sul Covid. Come cambiano le restrizioni legate alla pandemia.

Tetto al contante? Sì, quota 5.000 . La possibilità di pagare in contanti ci sarà e la soglia sarà alzata. La norma sarà inserita nella legge di Bilancio.