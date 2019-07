Un dirigibile di Boris Johnson volerà su Londra durante la marcia anti-Brexit

Sabato 20 Luglio 2019, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 11:22

Sono entrambi populisti, di destra e biondi.hanno però anche qualcos'altro in comune.Un dirigibile-caricatura dell'ex sindaco di Londra sarà infatti spedito oggi nei cieli della città, come già avvenuto provocatoriamente lo scorso mese per il presidente americano. Il gigante gonfiabile raffigurante quello che probabilmente sarà il prossimo nuovo Primo Ministro inglese, è stato presentato giovedì dagli attivisti anti-Brexit e sorvolerà Londra proprio oggi, durante laper il cambiamento.Mostracome un bambino scapigliato che indossa una maglietta con sopra un autobus e la scritta: «350 milioni di sterline». Uno slogan emblematico, relativo alla famosa campagna di referendum di, secondo la quale sarebbero stati spesi 350 milioni di sterline a settimana per il servizio sanitario nazionale se il Regno Unito avesse lasciato l'UE.«L'iniziativa potrebbe sembrare un po' spensierata ma porta un messaggio serio. Non permetteremo a Boris Johnson di avere l'estate libera, senza opposizione, dopo tanta tensione sulla Brexit», ha dichiarato Tom Brufatto, leader dell'organizzazione apartitica Gran Bretagna per l'Europa.«Invitiamo tutti coloro che sono disgustati dal punto di vista di Boris Johnson su donne, minoranze etniche, comunità LGBT , tagli di tasse per i ricchi, ad unirsi a noi sabato a Londra per mandargli questo messaggio, forte e chiaro», ha poi concluso Brufatto.