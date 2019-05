LEGGI ANCHE

Giovedì 2 Maggio 2019, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La pattuglia della polizia che lo ha fermato a Plauen, in Sassonia, gli ha trovatoa quello consentito dalla legge. Si trattava di une purtroppo per lui la legge tedesca applica anche alle carrozzine le sanzioni previste per la: la pattuglia era intervenuta dopo che un passante aveva avvertito la polizia che il disabile era rimasto bloccato con la sua carrozzina, a causa della batteria scarica. Gli agenti hanno quindi chiamato un'ambulanza per far riportare l'uomo a casa, ma un successivo controllo ha rilevato nell'uomo un tasso alcolemico di 2,5 g/litro: cinque volte il tasso massimo consentito di 0,5 g/litro.