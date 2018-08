Disastro ambientale in Cile: la nube amarilla fa più di cento intossicati

Venerdì 24 Agosto 2018, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 18:55

Almeno cento persone sarebbero rimaste intossicate da una nube chimica che si è sprigionata nelle località di Quintero e Puchuncaví, nella provincia di Valparaíso, a ovest del Cile, secondo quanto riferiscono i media locali.Il presidente del Paese, Sebastián Piñera, ha riferito che la nube tossica di colore giallo potrebbe essere costituita da ossido di zolfo. Lo stesso ha assicurato che coloro che non hanno rispettao le normative ambientali saranno sanzionati.«La situazione è delicata perchè a Quintero e Puchuncaví abbiamo un ospedale privo di specializzazioni in tal senso», ha riferito Mauricio Carrasco, sindaco di Quintero.Le persone colpite sono nella maggior parte dei casi bambini e al momento sono stati ricoverati in ospedale.Le autorità stanno indagando sul caso al fine di determinare l'origine del materiale che ha causato l'incidente, intanto il Ministero della pubblica istruzione ha deciso di sospendere le lezioni per due giorni.Martedì scorso un altro episodio con caratteristiche simili si è verificato nella città di Quintero, dove più di 30 persone sono state avvelenate.