Disneyland in California diventa un maxi-centro per le vaccinazioni

Disneyland si “trasforma” in un mega centro per le vaccinazioni contro il Covid. Chiuso da marzo per colpa della pandemia Disneyland Resort a Anaheim, nella contea di Orange, in California, inizierà a operare come POD, ovvero Point-of-Dispensing, per le vaccinazioni nei prossimi giorni. «Siamo orgogliosi di poter aiutare la contea di Orange e la città di Anaheim con l'uso della nostra proprietà, e siamo grati alle autorità per gli sforzi nel combattere il Covid», afferma Disney.

Negli Stati Uniti la pandemia sta accelerando, gli ultimi dati parlano di oltre 376 mila morti e più di 22,6 milioni di casi. Le autorità californiane hanno così annunciato che il parco diventerà il primo grande centro per le vaccinazioni nella Orange County. Sarà operativo in una settimana.

