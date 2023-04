Paura a Disneyland, il drago Malefica prende fuoco durante lo show: evacuati centinaia di visitatori

Paura per un incendio a Disneyland. Nel parco divertimenti in California l'enorme drago "Malefica", il personaggio della favola della Bella addormentata, è stato avvolto dalle fiamme durante un'esibizione dal vivo alla quale stavano assistendo centinaia di visitatori. Decine di video dell'incidente sono state pubblicate sui social.

L'incendio, che ha avvolto il drago sputafuoco dall'altezza di 13 metri, si è sviluppato per motivi ancora da chiarire durante "Fantasmic", un'esibizione dal vivo con spettacoli d'acqua e giochi pirotecnici. Come riporta la Bbc, nessuno è rimasto ferito, ma dopo l'esplosione di fuoco si è sviluppato un fumo denso e gli spettatori sono stati immediatamente evacuati.

Giant Disneyland dragon catches fire during show forcing parkgoers to flee 👀😳

pic.twitter.com/3RlayM2iah — Daily Loud (@DailyLoud) April 24, 2023

Disney ha aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente e, per ora, ha sospeso in tutti i suoi parchi a tema spettacoli similari per «cautela». Non è il primo incidente che coinvolge Malefica: su un carro durante una parata, la sua testa aveva già preso fuoco nel 2018 a Disney World in Florida.