​​Si vendica dell'ex marito infedele: 7.500 dollari per il divorzio pagati con monete da 10 centesimi

Brandi Lee, residente in Pennsylvania e madre di due bambini piccoli, è stata costretta a pagare la causa di divorzio e per vendicarsi dell'infedeltà del suo ex ha pagato la somma di 7.500 dollari in monete da 10 centesimi.

In un post di Facebook, che non è più disponibile ma che è stato riportato da vari giornali tra i quali il Daily Mail, Lee ha dichiarato il 19 ottobre che suo marito aveva dormito con la moglie di un suo amico che era presente anche al loro matrimonio.

Lee ha raccolto la somma necessaria per liquidare la causa di divorzio, con delle monete da 10 centesimi e così il peso della vendetta è diventato considerevole. La donna ha spiegato che la banca locale non accetta monete se non vengono arrotolate, quindi il suo ex marito dovrà prima impacchettare a mano il denaro e poi depositarlo in banca.

«Forse così potrai prenderti un po' di tempo libero e pensare a quanto sia stata difficile la mia vita da quando mi hai lasciato con due bambini piccoli e due fattorie di cui occuparmi, aumentando le entrate di questa famiglia ma senza portarti via le bollette», ha scritto la donna su Facebook.

