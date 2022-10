Dj Mighty Mouse morto a 48 anni, trovato senza vita nella sua casa in Spagna

Il Dj Mighty Mouse è morto. L'etichetta britannica Defected Records ha reso noto che il produttore, che è stato una figura di spicco nello sviluppo della scena musicale house e disco del Regno Unito, ha perso la vita giovedì scorso. Un post diceva: "Siamo devastati nel confermare che Matthew Ward alias Mighty Mouse, è morto improvvisamente giovedì scorso nella sua casa in Spagna. Siamo tutti persi senza la sua enorme presenza e talento. I nostri pensieri sono con la sua partner, Ellen, e sua madre, Judy, così come la sua famiglia più ampia e molti, molti amici e fan. Vi chiediamo per favore di rispettare la privacy della famiglia in questo momento terribile".

La carriera

Ward inizialmente si è fatto un nome nel settore con la sua serie di mix Disco Circus prima di apparire regolarmente negli spettacoli di danza della BBC Radio 1. È stato salutato come un "talento musicale straordinario" dopo la sua morte. Il collega DJ Simon Dunmore ha dichiarato: "Invio amore e condoglianze alla famiglia e agli amici di Matthew. RIP Mighty Mouse".

DJ Mighty Mouse dead dies of aneurysm at his Spanish home as pals pay tribute https://t.co/7L14Mj3XNH pic.twitter.com/nU1QZvGAzO — The Sun (@TheSun) October 26, 2022

Le reazioni

Il musicista Lee Mortimer, noto come Friend Within, ha scritto: "Una notizia così triste. "Un talento musicale straordinario. RIP Mighty Mouse." Il DJ Jason Dee ha aggiunto: "L'ho visto a Sydney nel 2019 come supporto a Late Nite Tuff Guy ed è stato eccellente. "Ha suonato il suo remix di Abba e ha scosso il posto. "Ci è voluto molto tempo prima che la sua modifica fosse fortemente supportata in tutto il mondo". Il produttore Paul Ridney ha scritto: "Assolutamente devastato nell'apprendere che il nostro incredibilmente talentuoso amico Mighty Mouse è tristemente morto.