Dodicenne frequenterà ingegneria aerospaziale all'università della Georgia

Caleb Anderson ha solo 12 anni e l'anno prossimo frequenterà ingegneria eurospaziale all'università della Georgia.

Nella sua intervista, rilasciata a NewsWeek, l'adolescente nel raccontare la sua storia è un fiume in piena: «Mio padre dice sempre che quando avevo tre anni avevo un miglior amico con il quale avevo difficoltà a parlare perché non riusciva a rispondermi adeguatamente. Così, una volta, ho cominciato a piangere perché pensavo che non mi volesse parlare perché mi odiava. Ricordo anche che ho frequentato la prima elementare quando avevo solo 2 anni: tutti gli altri bambini erano quasi il doppio della mia altezza. Questi sono i primi ricordi che ho che mi dimostrano che ero un po' speciale fin dall'infanzia. Nei primi tre anni di vita, un bambino forma oltre 1 milione di connessioni neurali al secondo. Mia madre mi ha insegnato molto in quegli anni e quello che ho potuto imparare da lei e da mio padre in quel periodo è stato fantastico».

APPROFONDIMENTI GIULIANOVA Abbandonata sotto la neve, Fiamma aveva trovato una casa: accecata... IL LIETO FINE Kiki, la gatta scomparsa da sette anni ritrova la sua famiglia: ecco...

LEGGI ANCHE Abbandonata sotto la neve, Fiamma aveva trovato una casa: accecata dai ladri con l'acido

Caleb Anderson continua «A 15 mesi conoscevo tutti i pianeti e tutti i paesi della Terra. Sin dall'inizio sapevo cosa volevo, ho perseverato e ho lavorato molto duramente. Ho letto il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti a due anni e prima ancora di compierli già conoscevo la matematica e comprese le frazioni. Sono molto orgoglioso di me stesso. I miei genitori mi hanno permesso di frequentare una scuola elementare per bambini dotati ed è stato fantastico, ma poi è stata chiusa, quindi ho dovuto trasferirmi in un'altra scuola. Nella nuova scuola non mi sentivo sufficientemente stimolato e gli altri ragazzi mi guardavano dall'alto in basso, e questo è stato ciò che mi ha spinto a saltare le superiori e andare al college. Ho sostenuto i test per entrare nel Chattahoochee Technical College qui in Georgia quando avevo 10 anni. Ho superato i test. Il college è stato un passo avanti e mi sta mettendo alla prova, mi piace molto. Prima a scuola ero sempre il diverso, ma al college i ragazzi sono maturi e non mi vedono solo come un ragazzo super intelligente, mi guardano come un fratellino. Imparo costantemente le cose e il tempo passa molto velocemente. Attualmente sto studiando macroeconomia, scienze umane e calcolo».

In merito alle sue materie preferite Caleb ha risposto «La storia e la scienza sono sempre state le mie due discipline preferite. C'è così tanto del passato di cui le persone non sanno, e la scienza riguarda il nostro mondo naturale e come tutto funziona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA