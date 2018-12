Bambino sepolto da una valanga salvato da un cane addestrato. Vivo per miracolo

Giovedì 27 Dicembre 2018, 22:25 - Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È salvo per miracolo untravolto da una valanga sulle montagne innevate francesi diIl ragazzino si trovava in vacanza in una stazione sciistica d'oltralpe ed è rimasto sotto la neve per 40 minuti prima di. Sotto il ghiaccio si può sopravvivere circa 15 minuti, ma il pastore belga Malinois è riuscito a disseppellire e a trovare ancora in vita il giovane nel giorno di Santo Stefano.il dodicenne si era inoltrato lontano dalla pista e senza attrezzatura con un gruppo di sette sciatori. Nonostante le sue aspettative di vita fossero state portate a "circa 15 minuti al massimo", se l'è cavata con una gamba rotta. L'operazione di salvataggio è stata effettuata dal gendarmee dal suo caneL'allarme è stato lanciato alle 13,50 di ieri e una squadra di soccorso è arrivata sul posto con un elicottero meno di 30 minuti dopo. Insieme agli operatori c'erano anche i cani. Getro ha iniziato a scavare e ha portato in salvo il bambino. «Congratulazioni a questa coppia. Trovare una persona viva dopo 15 minuti nella neve è un miracolo», hanno dichiarato le forze dell'ordine. Il ragazzo è stato trasportato in aereo all'aeroporto di Grenoble e le sue condizioni sono buone.