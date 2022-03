Domenico “Dom” DeMarco, morto il leggendario pizzaiolo di New York: era originario di Caserta

Domenico “Dom” DeMarco, il fondatore della famosa pizzeria Di Fara Pizza di Brooklyn, è morto all'età di 85 anni. “Dom” era il più celebrato pizzaiolo di New York, cuore e anima del locale che ha fondato dove ha continuato a lavorare fino agli ultimi giorni. L’amore per questa pizza nasce dalla dedizione di DeMarco, alla semplicità e agli ingredienti autentici (e il suo caratteristico basilico fresco tagliato a forbice e all’olio d'oliva su ogni fetta). DeMarco emigrò dalla Provincia di Caserta nel 1959 e non perse tempo ad aprire l'originale Di Fara Pizza nel 1965. Una reputazione aumentata negli anni tanto che Di Fara è stata ribattezzata la migliore fetta di pizza di New York dallo chef Anthony Bourdain, dal sindaco Bill de Blasio e da diversi giornali.

