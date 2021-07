Donald Trump non si arrende: «Farò causa a Twitter, Facebook e Google»

Donald Trump annuncia di voler far causa a Twitter, Facebook e Google per essere stato bandito dalle loro piattaforme. In seguito ai suoi post incendiari in cui evocava presunti ( mai confermati) brogli elettorali in favore di Biden, le piattaforme social hanno deciso di bannarlo.

Donald Trump, a distanza di mesi dalla sconfitta elettorale, continua la sua lotta personale. I suoi post sui social nei quali denunciava brogli elettorali a favore di Biden e incitava alla violenza i suoi fan, che successivamente hanno attaccato il Congresso, non sono sfuggiti a Twitter, Facebook e Google che decisero di eliminare per sempre i profili dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Trump non si arrende e ha annunciato che procederà per vie legali contro le piattaforme social per essere stato bandito.