Florida, Trump e Melania in ospedale dai feriti. La first lady: «Grazie per aver salvato i nostri ragazzi»

Donald Trump, con la first lady Melania, ha fatto visita ai feriti nella sparatoria della scuola in Florida, ricoverati al Broward Health North Hospital di Pompano Beach, dove ha lodato l'«incredibile lavoro» fatto dai medici e dai servizi di soccorso di cui ha notato la rapidità. Confermando di aver incontrato le vittime della sparatoria, Trump ha sottolineato: «È molto triste che qualcosa del genere possa accadere».

Trump e Melania hanno poi incontrato le forze dell'ordine presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Broward, dove il presidente Usa ha sottolineato: «Sono stato all'ospedale con molti genitori e loro sono veramente grati per il lavoro che avete fatto». Presenti anche il governatore della Florida e il senatore Marco Rubio. Trump ha inoltre sottolineato che i giovani sopravvissuti che ha incontrato «stanno molto bene» considerato ciò che hanno vissuto. Il presidente ha anticipato la visita, inizialmente in programma per domenica o lunedì. «Grazie per aver salvato i

nostri ragazzi» ha detto la first lady incontrando le forze dell'ordine. «Sono il nostro futuro - ha aggiunto Melania -, prendiamoci cura di loro perchè attraverseranno un periodo difficile. Dobbiamo prenderci cura di loro».

Sabato 17 Febbraio 2018, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 16:17

