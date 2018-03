Trump, la polemica sull'ex pornostar e il silenzio di Melania

Melania Trump e il presidente Donald più lontani? Mentre il caso della porno star Stormy Daniels conquista le prime pagine dei quotidiani e score su tutte le reti televisive, la First Lady mantiene un basso profilo. Lo aveva già fatto quando il caso era scoppiato in gennaio, come dimostrato dall'emblematica decisione di saltare il viaggio con il marito Donald Trump a Davos e il recarsi in Congresso da sola per il discorso sullo Stato dell'Unione. E continua a farlo anche ora mentre la battaglia legale fra la prono star e il legale di Trump, Michael Cohen, si inasprisce. La coppia presidenziale non compare insieme a un evento pubblico ufficiale da capodanno. Da allora il presidente e la First lady sono stati visti insieme ma solo per brevissimi ritagli di tempo.

Quando in febbraio è emersa la possibile relazione fra Trump e una coniglietta di Playboy, Melania ha rifiutato il passaggio sul marine One per andare alla base di Andrew per imbarcarsi verso Mar-a-Lago. Melania è apparsa per pochi istanti insieme a Trump per la sparatoria di Parkland in Florida, e lo ha accompagnato di recente anche a Cincinnati dove però ha saltato il discorso del presidente preferendo andare in un ospedale a visitare i bambini.

Domenica 18 Marzo 2018, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA