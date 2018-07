Nato, Trump: «Alleati aumentano â€‹il loro contributo: 33 miliardi in più»

I membri della Nato si sono dimostrati «tutti d'accordo ad aumentare il loro contributo. Ci sarà un aumento quantificabile in 33 miliardi di dollari in più, con il contributo dei vari paesi senza tener conto degli Stati Uniti». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, che secondo diverse agenzie aveva minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non si fossero impegnati ad aumentare le loro spese militari. È quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga.

Le mie orecchie non hanno ascoltato Trump minacciare l'uscita dalla Nato. Se poi ha fatto dichiarazioni a latere non lo so...».

«Credo nella Nato. Tutti gli Stati membri hanno concordato di aumentare le spese per la difesa a livelli mai visti prima», ha aggiunto Trump. «La Nato è molto più forte di ieri». «Ai Paesi avevo fatto sapere che ero estremamente scontento».

Il presidente Donald Trump ha a sua volta convocato a sorpresa una conferenza stampa dopo le notizie sulle sue minacce rivolte agli alleati della Nato.



Ma Macron smentisce: «La cifra di 33 miliardi evocata dal presidente Usa corrisponde all'aumento di spesa che è già parte della strategia» per centrare il target del 2% del Pil: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron sottolineando che «tutti si sono impegnati sulla traiettoria» già concordata. «Trump ha riaffermato il suo impegno nella Nato e penso che sia una buona cosa», ha proseguito.

Da Bruxelles si apprende che dopo la minaccia c'è stata una riunione straordinaria ristretta del Consiglio atlantico. Trump, secondo quanto riferito da diverse fonti, durante il suo intervento alla sessione di lavoro dedicato ai rapporti tra Nato e Ucraina, è tornato ad attaccare la Germania. E si è anche rivolto agli altri alleati con toni ancora più duri di quelli utilizzati ieri.