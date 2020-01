«Tre milioni di dollari a chi ucciderà Donald Trump»: la proposta choc di un deputato in Iran

Un deputato iraniano, Ahmad Hamzeh, davanti ai suoi colleghi nel Majlis, ha tirato fuori una proposta a dir poco choc: un «premio» di tre milioni di dollari per chi ucciderà Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Il tutto per vendicare l'assassinio del generale Wassem Soleimani, il comandante della Forza Quds dei Pasdaran ucciso in Iraq lo scorso 3 gennaio in un attacco di un drone americano.

Hamzeh è infatti nato a Jiroft, nella provincia di Kerman, la stessa che ha dato i natali allo stesso generale Soleimani. «A nome del popolo della provincia di Kerman, pagheremo una ricompensa di tre milioni di dollari in contanti a chiunque uccida Trump», ha affermato Hamzeh, citato dall'agenzia di stampa semiufficiale 'Isna'. Non è chiaro se l'annuncio del deputato, che fa parte della commissione Salute del Parlamento iraniano, sia una decisione presa dal governo di Teheran. L'annuncio giunge a un mese dal voto parlamentare nella Repubblica islamica, per cui molti candidati punteranno sulla propaganda elettorale anti-americana.

Ultimo aggiornamento: 14:12

