Donbass, Medvedev: «Referendum per annessione vanno fatti, è giustizia storica»

«I referendum nel Donbass sono di grande importanza non solo per la protezione sistemica dei residenti della Repubblica del Lugansk e del Donetsk e di altri territori liberati, ma anche per il ripristino della giustizia storica». Ne è convinto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, che su Telegram spinge a fare i referendum di annessione nelle cosiddette repubbliche separatiste filorusse in Ucraina.

Putin, le armi russe fanno cilecca: ora l'Asia non le compra più. A picco le vendite di caccia e carri armati

«L'invasione del territorio della Russia è un crimine che consente l'uso di tutte le forze di autodifesa», aggiunge Medvedev spiegando che per questo i referendum «sono così temuti a Kiev e in Occidente» e «devono essere tenuti».

I REFERENDUM

Per l'ex presidente russo, i referendum «cambiano completamente il vettore dello sviluppo della Russia per decenni. E non solo nel nostro Paese. Perché dopo la loro realizzazione e l'ammissione dei nuovi territori alla Russia, la trasformazione geopolitica del mondo sarà irreversibile». «L'invasione del territorio della Russia - afferma - è un crimine che consente l'uso di tutte le forze di autodifesa. Ma non è meno importante che, dopo la modifica della Costituzione del nostro Stato, nessun futuro leader della Russia, nessun funzionario potrà annullare queste decisioni».