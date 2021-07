Falsa dentista estrae 13 denti a un paziente, poi ruba nella clinica: arrestata

Laurel Eich, residente a Reno, in Nevada, è stata arrestata con l'accusa di aver derubato una clinica odontoiatrica, come ha annunciato in una nota l'ufficio dello sceriffo della contea di Washoe, secondo i media locali.

Il fatto è avvenuto il 3 maggio nella vicina città di Sun Valley. Gli agenti accorsi sul posto hanno scoperto il portone posteriore dell'edificio rotto e la porta socchiusa e hanno constatato la sparizione di 22.861 dollari tra assegni e contanti.

APPROFONDIMENTI LA TENDENZA Via le mascherine, gli italiani tornano dal dentista: boom dello... KANSAS Bimbo di 3 anni muore durante una visita dal dentista:... VENDETTA Dentista lascia 5 milioni in eredità ad associazioni...

Oltre ad identificare la donna di 42 anni come «persona coinvolta nella progettazione e nell'esecuzione» del delitto, nel corso delle indagini gli agenti hanno scoperto che la stessa aveva estratto tredici denti a un paziente senza aver conseguito alcuna abilitazione per farlo. La stessa Eich ha ammesso questa ricostruzione dei fatti, aggiungendo che per le estrazioni dei denti utilizzava un anestetico scartato dalla clinica.

Per tutto ciò, la donna attualmente sta affrontando varie accuse. I funzionari non hanno specificato se la donna fosse un'impiegata del centro odontoiatrico. Tuttavia, sulla pagina personale di Eich sul social network professionale LinkedIn, si presenta come assistente dentale presso la catena Desert Valley Dental, una delle quali si trova a Sun Valley.