«Aiuto, mio marito vuole uccidersi»: donna chiama la polizia, arrivano gli agenti e lo ammazzano

Una donna residente nella di Collierville, nello stato americano del Tennessee, ha chiamato la polizia per salvare suo marito che minacciava di suicidarsi. Tuttavia, secondo quanto raccontato dai media locali, l'agente che ha risposto alla chiamata ha ucciso l'uomo. Ora, la donna ha fatto causa alle autorità della città, nonché all'agente responsabile del fatto con l'accusa di violazione dei diritti civili e uso eccessivo della forza.



Jeffrey Rosenblum, avvocato di Alice Hoal, ha dichiarato che la donna ha allertato la polizia perché suo marito David, che soffriva di problemi di salute mentale e non assumeva farmaci, era armato e minacciava di «volerla fare finita». L'avvocato ha precisato che la sua cliente «non ha menzionato che temeva per la propria vita».

A intervenire non è stata una squadra di specialisti, ma gli agenti dell'Unità di Polizia Speciale (SWAT), armati di fucili d'assalto AR-15.



David Hoal era nel suo cortile quando l'agente Austin Waguespack gli ha ordinato di lasciar cadere la pistola a terra, e meno di 5 secondi dopo gli ha sparato al cuore. Secondo l'accusa, l'agente lo ha fatto anche se l'uomo «non ha mai alzato la pistola né ha intrapreso alcuna azione aggressiva».

Da parte sua, Edward McKenney, il procuratore della città di Collierville e l'agente di polizia coinvolti, hanno dichiarato che Waguespack ha ritenuto che David fosse una minaccia per tutti i presenti, compresa sua moglie: aveva una pistola, era arrabbiato per il fatto che la donna avesse chiamato la polizia e si stava dirigendo verso di lei quando gli ha sparato. «Mi sembrava di non avere scelta, date le circostanze», ha spiegato l'agente.



Va notato che il giorno precedente, Hoal aveva chiamato la polizia, ma in quell'occasione era intervenuta una squadra che aveva determinato che l'uomo non rappresentava «una minaccia imminente». Al momento sono in corso ulteriori indagini per stabilire con chiarezza le circostanza del fatto. © RIPRODUZIONE RISERVATA