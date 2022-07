Donna allontanata da una festa, morde gli agenti e urina nell'auto della pattuglia

Una donna portoghese di 57 anni è tornata nel suo Paese meno di un anno fa dopo aver trascorso un periodo in Lussemburgo. Dal suo rientro in patria, i residenti di Cucujães, a Oliveira de Azeméis, non hanno avuto tregua. «Sabato, dopo essere stata allontanata dal bar, ha scatenato una rissa a una festa di compleanno. Quando sono arrivati gli agenti della polizia li ha insultati, aggrediti e persino presi a morsi, dopo aver provocatoriamente avvicinato il suo fondoschiena ai genitali di uno degli agenti», ha raccontato un testimone, come riporta CM.

La donna, trasferita al pronto soccorso ha continuato a causare caos anche nell'ospedale, non prima di aver urinato nell'auto della pattuglia di polizia.