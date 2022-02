Donna aggredita da un senzatetto che aveva ospitato per fargli fare una doccia

Una donna della città di Salt Lake City, Utah, USA, è stata aggredita da un senzatetto che aveva ospitato in casa sua per fargli fare una doccia. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla polizia locale, la vittima è sopravvissuta all'attacco e l'uomo è stato arrestato.

Le autorità si sono recate nella residenza della donna, dopo aver ricevuto una telefonata che le allertava che una persona sanguinava copiosamente. I paramedici hanno trasportato la vittima, la cui identità non è stata resa nota, in un ospedale vicino, dove è stata operata d'urgenza ed è stata giudicata in condizioni critiche ma stabili. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

La polizia ha identificato Eric Jones, 30 anni, come il sospetto del crimine. L'uomo è stato arrestato e attualmente si trova nel carcere metropolitano della contea di Salt Lake con l'accusa di aggressione aggravata.

La stessa vittima ha rivelato di aver lasciato entrare il soggetto nella sua residenza in modo che potesse fare la doccia e lo ha descritto come un senzatetto. Nel frattempo, le autorità hanno dichiarato che le indagini sull'incidente continuano.