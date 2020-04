Donna asintomatica trasmette il coronavirus a 17 dei suoi 18 figli

Brittany Jencik, una donna residente a Penfield City, New York, è stata contagiata dal coronavirus, tuttavia non sviluppando i sintomi del Covid19 non si è resa conto di quanto le stava accadendo e ha infettato involontariamente 17 dei suoi 18 bambini che vivono con lei, secondo quanto riportato dai media locali. Al momento, tutti i membri della famiglia si sono ripresi e sono stati isolati per evitare nuove infezioni.

Il post su Facebook in cui si racconta la storia

«È stato un mese difficile, molto difficile», ha dichiarato la donna pensando alle settimane in cui era rinchiusa con la sua famiglia. «Ci sono stati dei giorni in cui ho pensato che non sarei mai stata più la stessa», ha aggiunto.

«È stato spaventoso», ha detto Jencik, che ha paragonato la diffusione del virus tra i componenti della sua famiglia a «un treno merci».

Quando tutti i membri della famiglia si sono ripresi, la donna ha organizzato una giornata di pulizie professionali della loro casa. Dodici dipendenti di un'impresa di pulizie hanno, infatti, disinfettato la sua casa.

