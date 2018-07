Donna atterrata con un pugno al viso da un giovane nei pressi di una discoteca a Londra

Martedì 31 Luglio 2018, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2018 17:11

Terribile aggressione nei pressi della discoteca Faces a Gants Hill, nell'area della Grande Londra: alle 3 del mattino un giovane ha atterrato un donna colpendola al viso con due destri al volto, il secondo dei quali portato con tutta la forza. Una brutalità aggravata dal fatto che la donna era visibilmente ubriaca, condizione probabilmente condivisa dall'aggressore. Non si conoscono i motivi dell'aggressione ripresa da un cellulare con il video che è stato poi diffuso dal Daily Mail. La donna è stata ricoverata in ospedale, mentre l'uomo è stato denunciato per lesioni gravissime.