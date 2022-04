A 105 anni vuole entrare nel Guinness dei primati: donna tatuata più anziana del mondo

Epifânia Maria de Jesus Mendes, meglio conosciuta come nonna Pifa, compie 105 anni e si farà tatuare per la quarta volta. La donna che resiede a Sobradinho in Brasile, per il suo compleanno desidera un regalo tanto speciale quanto insolito: entrare nel Guinness dei primati come la donna più anziana al mondo a farsi tatuare.

Allegra, vanitosa e piena di vita, nonna Pifa ha già tre tatuaggi. Il quarto, e ultimo, secondo lei, è previsto per la prossima settimana e sarà la frase «L'amore costruisce», con una chiave d'oro, come ha spiegato la figlia di Pifa, Eunice Mendes Carvalho, 69 anni a G1.

Nel 2007, all'età di 90 anni, nonna Pifa si è fatta tatuare un fiocco di fiori sulla gamba destra. L'idea è nata dopo aver visto un tatuaggio a uno dei suoi nipoti. «Ho pensato che fosse bello e ho voluto farne uno anche io», ha detto.

All'età di 98 anni, si è fatta fare un secondo tatuaggio: un colibrì, che, all'epoca, appariva nella trasmissione Bom Dia DF di TV Globo. Il terzo lo ha fatto all'età di 101 anni e consiste in una rosa rossa. Tutti i tatuaggi sono stati realizzati sulla stessa gamba.

Nonna Piga ha una famiglia molto numerosa: 14 figli (di cui 7 vivi), 39 nipoti, 42 pronipoti.

Per loro Epifânia è il più grande orgoglio. «È facile parlare di mia madre. È un esempio di donna, una forte guerriera, semplice, felice, spontanea, questa donna è meravigliosa», ha raccontato sua figlia Eunice.

Il nipote maggiore, Wilson de Souza Mendes Carvalho, 57 anni, è stato cresciuto dalla nonna fino all'età di 10 anni. Ne parla come sua compagna di vita. Insieme ricordano tante storie, momenti, viaggi e tante risate.

«Persona meravigliosa. È stata la mia compagna di viaggio per molti anni. È sempre stata la nostra priorità e, oggi, stiamo raccogliendo i frutti di averla con noi», ha detto l'uomo.



Epifânia è nata a Correntina, Bahia, il 7 aprile 1917 e racconta di aver avuto un'infanzia tranquilla nella città.





