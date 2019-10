Le servono per errore una bibita senza zucchero: donna in coma per tre giorni

Lunedì 7 Ottobre 2019, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 14:50

Una donna di 30 anni, Elizabeth Perkins, che soffre di un'allergia ai dolcificanti artificiali, ha combattuto tra la vita e la morte per tre giorni in coma, dopo che le è stata servita per errore una bevanda Pepsi senza zucchero in un ristorante del Regno Unito, secondo quanto riferito da DailyMail.Il fatto ha avuto luogo il mese scorso, quando la donna, pur essendo stata molto chiara quando ha effettuato l'ordine nel ristorante, ha finito per ricevere un drink dietetico zuccherato con un dolcificante artificiale. Sin dal primo sorso la donna ha sentito uno strano sapore e immediatamente ha avvertito delle vertigini. Un grande malessere ha invadeso tutto il suo corpo fino a quando non è svenuta e è stata portata di corsa in ospedale, dove è rimasta in coma per tre giorni.«​Per me quell'errore avrebbe potuto significare la morte», ha detto Elizabeth. La donna ritiene che la tassa sullo zucchero nel Regno Unito abbia complicato la sua vita familiare, dato che molti produttori potrebbero sviluppare versioni non zuccherine delle loro bevande per risparmiare. «​Con la tassa sullo zucchero, sempre meno posti servono bevande zuccherate», ha sottolineato la donna.