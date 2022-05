Donna entra in travaglio sull'aereo, l'assistente di volo la aiuta a partorire in bagno

Una donna è entrata inaspettatamente in travaglio su un volo della Frontier Airlines e l'assistente di volo è stata preziosa, riuscendo con la massima calma a aiutare la signora gravida a partorire il suo bambino.

Diana Giraldo, l'assistente di volo di turno, è riuscita ad agire con calma e razionalità, accompagnando la signora in bagno, dove poi è nato bambino. L'atteggiamento dell'assistente di volo è stato molto elogiato dalla compagnia aerea e da tutto l'equipaggio che era sull'aereo in quel momento.

Secondo l'Independent, il volo da Denver diretto a Orlando, USA, ha deciso di fare uno scalo di emergenza a Pensacola, Florida, in modo che la madre e il neonato potessero ricevere un'assistenza medica più appropriata.